こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。ドラッグストアなどでも買えるセザンヌのコスメ。今回は、プチプラなのにトレンド感たっぷりで大人女子にぴったりなアイテムをご提案します。筆者の推しコスメばかりなので、ぜひ最後までチェックしてくださいね♡【詳細】他の記事はこちらプチプラに見えない白みピンクのラメ♡セザンヌ シングルシャイニーアイシャドウ 02 サクラプリズム 550円（税込）550円で買える優秀な単