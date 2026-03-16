第98回アカデミー賞助演女優賞を『WEAPONS／ウェポンズ』のエイミー・マディガンが受賞した。 参考：第98回アカデミー賞の気になるノミネート作配信・映画館ですぐに観られる作品は？ 本作は、『IT／イット』シリーズや『死霊館』ユニバーなどを贈り出すスタジオ「ニューライン・シネマ」によるホラーミステリー。深夜2時17分、子どもたち17人が同時に姿を消した。