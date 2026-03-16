ダイソーで買ったスリッパが、デザイン性も使い心地も良くて驚きました！あの人気素材を使った、韓国風の可愛いデザインで存在感抜群♡履いているのを忘れてしまうほど、とても軽いですよ。肌触りも良くさらっとしていて快適！クッションが硬めで履き心地が良いです。クオリティが高いのに、まさかの価格で驚きました…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ポコポコスリッパ価格：￥220（税込）サイズ（約）：22〜24cm