世界旅行ツーリズム協議会（WTTC）は、中東情勢による旅行・観光業界の損失が、1日あたり6億米ドルに達すると試算を明らかにした。航空便の運航停止、旅行者の信頼性の低下、地域間の接続性の低下が、需要に大きな影響を与えているという。中東は、世界の国際線到着客数の5％、国際線乗り継ぎ客数の14％を占めている。ドバイやアブダビ、ドーハ、バーレーンといった中東の航空ハブは、通常1日あたり約526,000人の乗客を処理してい