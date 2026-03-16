かわいいアイテムが数多く並ぶセリア。今回、そんなセリアの食器売り場でかわいすぎる小皿を発見しちゃいました！つぶらな瞳と、その特徴的な眉毛…。なんと、シュナウザーデザインの小皿が110円（税込）で販売されているんです。あまりのかわいさに2種類購入。実際に使ってみたので、ぜひチェックしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちらかわいすぎて買っちゃった！セリアのインテリアにもなる食器商品名：ダイカットプレー