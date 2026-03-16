老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、老齢基礎年金を受給中の人からの質問です。Q：老齢基礎年金を受給中で、月収が62万円になります。老齢厚生年金はどれくらいもらえますか？「昭和33年3月生まれの男