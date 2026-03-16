短期決戦において、チームの命運を握るのは絶対的な「エース」の存在です。今大会の侍ジャパンには、メジャーで実績を積み上げた左腕や日本球界が誇る至宝など、名実ともにトップクラスの投手たちが名を連ねています。ファンが最も信頼を置く、マウンドの主役は誰なのか。その結果を見ていきましょう。All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、WBC（ワールド・ベースボール・クラ