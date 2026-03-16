柔道全日本女子選手権（4月19日、横浜武道館）の予選を兼ねた東京都女子選手権が15日、東京武道館で行われた。体重無差別で争われ、昨年全日本選抜体重別選手権78キロ級3位などの実績を持つ杉村美寿希（22＝東海大4年）が優勝。上位8人が全日本選手権の出場権を獲得した。今大会は全日本選手権と同じルールのため、5分（決勝のみ8分）の試合時間内に決着がつかない場合は旗判定で勝敗を決定。また、組んだ状態からの足取りも認め