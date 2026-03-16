定年後の働き方を考えるときは、社会保険の適用を受ける働き方をするのか、適用を受けないように働くのかが大きな問題となります。その境となる要素の一つに、1週間の勤務日数があります。 今回は、1週間の勤務日数に焦点を当てて、定年後の働き方について解説します。 社会保険の適用を受ける働き方とは 厚生年金に加入している事業所に常時従事する70歳未満の方は、正社員として社会保険の適用を受けます。また、