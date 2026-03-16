カーナビ代わりに、スマホを使う人は多いでしょう。しかし、赤信号で止まっている間に画面を触っただけのつもりでも、状況によっては交通違反を疑われることがあります。 では、スマホをナビとして使いながら、違反や事故のリスクを減らすにはどうすればよいのでしょうか。本記事では、ルールの基本と、実践しやすい使い方を解説します。 赤信号で止まっていても、スマホ操作が問題になる場面はある 道