営業中は、荷物の積み下ろしや訪問先での短時間駐車が重なり、社用車で駐車違反を受けることがあります。 そのときに迷いやすいのが、「仕事中の違反なのだから、反則金は会社の経費にできるのではないか」という点です。判断を誤ると、申告や社内処理で余計な手間が生じるため、反則金とその周辺費用の違いを整理しておくことが大切です。 そこで本記事では、社用車で営業中に駐車違反を受けた場合の反則金の扱いや、違