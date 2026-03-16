楽天は15日、ポケモンとプロ野球12球団のスペシャルタッグ企画「ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて〜」の特別演出試合を、4月10日（金）〜12日（日）に楽天モバイル 最強パーク宮城で行うことになったと発表した。『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年を記念し、本企画ではプロ野球12球団の各球場でポケモン特別演出試合を開催するほか、オリジナルグッズの販売、「ポケモンGO」スペシャ