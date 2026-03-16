アレグラ、ロキソニンなど、市販でも手に入る処方薬、いわゆるOTC類似薬の保険適用見直しをめぐって議論が進んでいる。医師の木村知さんは「国は『1880億円の医療費を削減できる』とする。『国民の負担が軽くなる』というが、大ウソだ。それを裏付けるデータを発表しているのは、ほかでもない、改革を進める厚労省だ」という――。■花粉症患者の約9割が「仕事に影響」いよいよ花粉症に悩む人が急増してきました。読者の皆さんのな