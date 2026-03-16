DeNAは15日、社会貢献活動プロジェクト「BAY BLUE BATON PROJECT」の一環として、3月14日(土)に2つの招待施策を実施したことを発表した。第1弾では、“感覚過敏などで普段スタジアムでの試合観戦が難しい方にも安心して観戦を楽しむ環境を提供したい”という想いから、個室観覧席「NISSAN STAR SUITES」を、大きな音や強い光、人の密集を避けるセンサリールームとして提供。試合前には山粼康晃選手、林琢真選手、佐野恵