「好き」の気持ちを深く掘り下げ、新たな「好き」と出会うきっかけを届ける不定期インタビュー企画。今回は、スプレー缶を使ったネタや「ワンチュッダンス」でブレークし、テレビやSNSでも大人気のスカチャン(みや、ヤジマリー。)が登場する。本記事では、彼らの自己紹介ギャグにも使われる「エンターテインメント」に着目。好きなエンタメのジャンルやその魅力についてたっぷりと聞いた。――まずは、それぞれの「ずっと大好きな