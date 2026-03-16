春はなにかと人の出入りが激しい季節。仕事の都合で遠方への転居を避けられない場合、彼女にはどう説明したらいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に、「彼女を泣かせない！転勤辞令のポジティブな伝え方」をご紹介します。【１】「いわゆる栄転ってやつだから」と出世につながる異動だと説明する「仕事面でプラスになるのなら笑顔で送り出さないと…」（20代女性）というよう