ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！「down to the wire」の意味は？意外と難しいこのフレーズ。ヒントは、ゴールシーンの緊迫した雰囲気です。あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「最