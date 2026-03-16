第６３回愛知杯・Ｇ３は３月２２日、中京競馬場の芝１４００メートルで行われる。ドロップオブライト（牝７歳、栗東・福永祐一厩舎、父トーセンラー）は、２走前のターコイズステークスを勝ち、前走の阪急杯で牡馬を相手に３着。強かった勝ち馬には離されたものの、２着とは首差で衰えのないことを証明した。中京では２４年のＣＢＣ賞を勝っているように、コースとの相性もいい。牝馬同士なら好勝負になるだろう。ソルトクィ