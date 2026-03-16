◆プレミアリーグ第３０節リバプール１−１トットナム（１５日・リバプール）日本代表主将遠藤航（３３）が所属するリバプールはホームでトットナムと対戦。２月１１日のサンダーランド戦で負傷して長期休養中の遠藤は欠場。試合はリバプールがソボスライの２５メートルの直接ＦＫ弾で前半１８分に先制したが、後半４５分にトットナムが同点弾を奪取し、１ー１ドローで終わった。勝っていればアストンビラと勝ち点『５１』