毎日のUVケアをもっと心地よく楽しみたい方にぴったりのアイテムが登場。メイクアップブランド「エクセル」から、美容液のような軽い使い心地が人気の「プロテクティブUVエッセンス（lc）」が2026年3月13日に限定発売されます。今年は紅茶をイメージした香りが登場し、ティータイムのようにリラックスした気分でUVケアを楽しめるのが魅力♡毎日つい手に取りたくなる、快適な美容液UVに注目です。 紅茶の香りが楽