▽20分1本山下実優、○遠藤有栖（11分25秒片エビ固め）凍雅、小夏れん●※什の掟東京女子プロレスは15日、東京・両国KFCホールで「GRANDPRINCESS’26:FATEINRYOGOKU」を開催し、「GRANDPRINCESS’26」（同29日、両国国技館）でスパーク・ラッシュ（Sareee＆彩羽匠）と対戦する山下実優＆遠藤有栖が必勝を宣言した。山下組は当初、3・29両国でSareee＆レイ・イン・リーと対戦予定だった。SareeeとリーはW