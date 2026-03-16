「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）ショッキングな幕切れとなった。ＷＢＣで２大会連続４度目の優勝を目指した日本代表「侍ジャパン」は１４日（日本時間１５日）のベネズエラ戦で痛恨の逆転負けを喫した。日本が準々決勝で敗退するのは大会史上初の屈辱。なぜ連覇を逃したのか−。デイリースポーツ・侍ジャパン担当記者が分析した。◇◇誰もが目を疑った。前回世界一の侍ジ