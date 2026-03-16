NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。3月17日放送の第117話では、司之介（岡部たかし）がヘブン（トミー・バストウ）に「同じ“匂い”」を感じる。 参考：『ばけばけ』主題歌「笑ったり転んだり」が完璧な理由“散歩”で振り返る物語の歩み トキ（髙石あかり）たちが東京・大久保に引っ越してから10年が経った第116話。 第117話では、なぜか帝大に行かず、ミルクホールにいるヘブン。いったいヘブンはそ