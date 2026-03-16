俺（レン）は、現在大学4年生。大学の近くで一人暮らしをしている。すでに就職先から内定ももらっており、あとは卒論を出すだけの状態だ。両親は昔からとても仲が良かった。いつか俺も結婚して家庭をもったときは、両親のような仲睦まじい夫婦になりたいな……そんな風に思っていた。しかし3年前に父が事故で亡くなってしまい、今は母が実家で一人暮らしをしている。なかなか実家に帰れていないけど、時間ができたらゆっくり母の様