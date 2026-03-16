＜台湾ホンハイレディース 最終日◇15日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）にとって48年ぶりとなる台湾での開催試合は、“大盤振る舞い”な大会になった。賞金総額は200万ドル（約3億1542万円）で、優勝した菅楓華は36万ドル（約5677万5600円）を獲得。これは国内ツアー最高額の「EARTH MONDAMIN CUP」（6月25〜28日）の総額4億円、日米共催の「TOTOジャパン