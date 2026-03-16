トランプ大統領がホルムズ海峡の安全確保のため日本などに艦艇の派遣を求めたことについて、アメリカのライトエネルギー長官は、「極めて論理的だ」との認識を示しました。【映像】空母から離陸する戦闘機の様子ライトエネルギー長官は15日、ABCテレビの番組で「ホルムズ海峡を通じて輸送されるエネルギーの主な行き先は、中国や日本、韓国などアジア諸国だ」と述べました。そのうえで、ホルムズ海峡の安全を確保するために