SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が16日までに自身のインスタグラムを更新。台湾・夜景をバックにチェック柄ワンピ姿を披露した。「台湾でロマンチックな船乗った夜のデジカメ盛れる私のカメラは基本GR IIIですワンピースは3/17 20:00発売MISTREASSでも人気のシルエットで今回は春らしいチェック柄で作ったよ@mistreass_official」とつづり、チェック柄のワンピース姿の写真をアップ。ハッシュタグで「