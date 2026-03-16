アメリカのトランプ大統領が日本や韓国などに対してホルムズ海峡への軍艦の派遣を求めたことについて韓国政府は「慎重に検討し判断する」と見解を示しました。【映像】韓国大統領府の周辺の様子トランプ大統領は14日、日本や中国、フランス、韓国、イギリスの5カ国を名指しし、「多くの国がアメリカと連携して軍艦を派遣することになるだろう」とSNSに投稿しました。これについて韓国政府は「トランプ大統領のSNSの言及に注