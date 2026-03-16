ホルムズ海峡の混乱によりアラブ首長国連邦（UAE）沖で停泊する商船＝2日（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】15日のニューヨーク原油先物相場は中東情勢の緊迫化を背景に上昇し、指標となる米国産標準油種（WTI）が再び一時1バレル＝100ドルを超えた。イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖が続き、供給の混乱が長期化するとの警戒感が広がった。ニューヨーク原油先物相場が100ドルを突破するのは、120ドルに迫った3月9