人気レースクイーンの央川かこ（31）が16日までに自身のインスタグラムを更新。ツインテールでのミニスカ・コスチューム姿を披露した。「F100&FJもてぎ戦は石井大雅選手がFJで2位表彰台でした」と栃木・モビリティリゾートもてぎで開催された「2026もてぎチャンピオンカップレース」でファーストガレージの石井大雅が2位に入ったことを報告。ツインテールでファーストガレージのコスチュームをまとったショットをアップ