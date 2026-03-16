アメリカのトランプ大統領は「イランは取引をしたがっているが私は合意したくない」と述べ、攻撃を続ける考えを示しました。【映像】石油輸出の拠点カーグ島が攻撃を受ける様子イラン側は「停戦を求めたことはない」などと反発しています。トランプ大統領は14日、NBCのインタビューで「イランは取引したがっているが条件がまだ十分に整っていないため、私は合意したくない」と語り、戦闘終結に向けた合意を結ぶ考えはないと