「ボールヒット」を第一目的とした練習はヘッドスピード向上の妨げとなる ゴルフのスイング動作は他の様々な運動と同様に、四肢体幹の動きの共同作業で成り立っています。 ところが多くのゴルフ指導書や雑誌は、「ボールヒット」を最重要課題と考えて、いかに手っ取り早くボールをヒットできるようにするかという内容の情報を中心に発信しています。 このため他のスポーツ運動に比べて、ゴルフ