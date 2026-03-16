フリーウェイトとマシンに効果差はない？ フリーウェイトトレーニング VS マシントレーニング ダンベルやバーベルを使うフリーウェイトトレーニングと、ジムなどにあるマシンを使うマシントレーニング、異なる効果をもつふたつのトレーニング法では、どちらがより筋肥大に有効でしょうか。 ・フリーウェイトトレーニング（コンパウンド種目・多関節運動