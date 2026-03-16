米株価指数先物ダウ130ドル安、米がカーグ島攻撃で原油上昇 東京時間07:29現在 ダウ平均先物JUN 26月限46755.00（-131.00-0.28%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6667.00（-18.75-0.28%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24513.00（-92.75-0.38%） 米株先物は下落、原油先物が再び100ドル台に乗せている。 トランプ米大統領が先週末、イラン最大石油​輸出拠点カー​グ島の軍事目標を空