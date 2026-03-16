日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3368（-2.0-0.06%） ホンダ1373（+5+0.37%） 三菱ＵＦＪ2624（-32-1.20%） みずほＦＧ6094（-42-0.68%） 三井住友ＦＧ5085（-23-0.45%） 東京海上5896（-9-0.15%） ＮＴＴ154（-0.7-0.45%） ＫＤＤＩ2621（-11-0.42%） ソフトバンク212（-1.2-0.56%） 伊藤忠2040（-31-1.50%）