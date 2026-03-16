左奥が「Galaxy Tab S11」、右奥が「Lenovo Tab Plus」、手前がM4チップ搭載iPad Proの11インチ タブレットは動画を気軽に見るものであり、音は“必要な情報さえ伝わればいい”と思っていた筆者。しかし、動画配信サービスで海外ドラマを見るようになってから、その考えは変わりつつある。 日常的にYouTubeなどの動画コンテンツを楽しんでいる私は、ここ最近Huluで海外ドラマを視聴するのにハマっている。本稿では、i