東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.73高値159.75安値159.01 160.72ハイブレイク 160.24抵抗2 159.98抵抗1 159.50ピボット 159.24支持1 158.76支持2 158.50ローブレイク ユーロドル 終値1.1417高値1.1530安値1.1411 1.1613ハイブレイク 1.1572抵抗2 1.1494抵抗1 1.1453ピボット 1.1375支持1 1.1334支持2 1.1256ロ&#12