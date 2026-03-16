「HL-P3ESR XD2」(左)と「Super HL5 Plus XD2」(右) サエクコマースは、Harbethのスピーカー新製品「HL-P3ESR XD2」と「Super HL5 Plus XD2」を3月22日に発売する。価格はHL-P3ESR XD2が704,000円、Super HL5 Plus XD2が1,386,000円。 先に発売されている「HLCompact7ES-3 XD2」と合わせて、Harbethのスピーカーは全てXD2シリーズへと進化。 ドライバーユニットには、ポリマ