テレビ朝日の松岡朱里アナウンサーが１６日、アシスタントを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を休んだ。司会の羽鳥慎一アナウンサーが「今週、松岡さん、お休みです」と発表した。休んだ理由の説明はなく、代役を「今週は桝田沙也香アナウンサーにお願いします」と紹介し、同局の桝田アナは「よろしくお願いします」とあいさつした。