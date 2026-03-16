「オープン戦、広島１−０阪神」（１５日、マツダスタジアム）阪神がオープン戦初の完封負けを喫した。打線は広島先発・森らの前に５安打と沈黙。先発の西勇は４回３安打無失点と好投したが五回に２番手で登板した工藤が四球でピンチを招くと、１死満塁から岩貞が平川に決勝の犠飛を許した。デイリースポーツ評論家の佐藤義則氏は右の中継ぎとして「目に留まったのが１回無失点に抑えた早川」と評価した。◇◇先発陣