「ＷＢＣ・準決勝、ドミニカ共和国代表−米国代表」（１５日、マイアミ）２大会ぶりのＶ奪回を目指す米国代表は、公式Ｘで球場入りの様子を公開。主将のジャッジらが私服でクラブハウスへ入った。ジャッジは黒のパンツに白のインナー、ベージュのジャケットを合わせたカジュアルなスタイル。ハーパーもシンプルなコーデで決意に満ちた表情を浮かべた中、ひときわ目を引いたのが先発するスキーンズだ。ブルーのスーツを着込