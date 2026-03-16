１３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円７３銭前後と前日と比べて３８銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８２円３６銭前後と同１円０８銭程度のユーロ安・円高だった。 米国とイスラエルによるイランへの軍事行動が長期化するとの見方が広がり、米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近物