１６日の東京株式市場は全般リスクオフの地合いが継続し、日経平均は大きく下値を探る展開を余儀なくされ３日続落となることが予想される。深押しとなる懸念も拭えず、５万３０００円台を下回る場面も想定される。前週末は日本株だけでなくアジア株市場が全面安商状だったのに続き、欧州時間に入ってもリスクオフへの傾斜が鮮明だった。ドイツの主要株価指数であるＤＡＸやフランスのＣＡＣ４０など軒並み下値を探る状況を強いら