Jクラブが一度も存在しない、いわゆる「空白県」の歴史を歩んできた滋賀県で、今シーズンから待望のJリーグへの参入を果たしたレイラック滋賀が、一生に一度のホーム初陣で鮮やかな勝利をあげた。ロアッソ熊本を1−0で振り切った8日の一戦の舞台裏では、就任して4年目の河原一賢オーナーをはじめ、滋賀に関わるさまざまな人々が思いをひとつにして戦っていた。（ノンフィクションライター藤江直人）試合中に携帯する白色の小さな