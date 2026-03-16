マンチェスター・ユナイテッドのポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスが、同クラブの選手によるプレミアリーグでの1シーズン最多アシスト記録を更新した。マンチェスター・ユナイテッドは15日、プレミアリーグ第30節で勝ち点で並んでいたアストン・ヴィラと対戦。試合は、B・フェルナンデスが2アシストを記録する活躍もあり、マンチェスター・ユナイテッドが3−1で勝利した。B・フェルナンデスはこの試合で記録した2ア