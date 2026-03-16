大阪3月限ナイトセッション 日経225先物52910-460 （-0.86％） TOPIX先物3570.0-22.5 （-0.62％） シカゴ日経平均先物53005-365 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 13日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。米財務省が、制裁対象としているロシア産原油と石油製品について制裁を一時的に解除すると発表。原油先物が下落したことで買いが先行し、NYダウは一時4