16日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝159円52銭前後と、前週末午後5時時点に比べ9銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円35銭前後と33銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース