◇ワールドベースボールクラシック準々決勝ドミニカ共和国ーアメリカ（現地時間15日、マイアミ）“オールスター打線”のドミニカ共和国と対戦するアメリカ代表。練習日にはキャプテンを務めるアーロン・ジャッジ選手を中心に、笑顔で練習を行う姿がありました。ジャッジ選手にアメリカ代表の野球について聞いてみると、「たくさん練習して、グラウンドを飛び回って、すべてをグラウンドで出し尽くす。USAと書かれたユニホーム