靴底のカスタムやオーダーシューズを手がける「ASHIDOHOKKAIDO」代表の佐藤我久さん＝札幌市世界でも有数の豪雪都市・札幌に、靴底のカスタムやオーダーシューズを手がける「ASHIDOHOKKAIDO」はある。コンセプトは「雪国の暮らしに、足元から革命を」。代表の佐藤我久さん（32）は「売りたい靴ではなく、お客さまが履きたい靴を届けたい」との思いを胸に理想の靴を追い求める。（共同通信＝竹内大志）「気になっていたのは