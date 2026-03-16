多くの竜党が、さらなる飛躍を期待しているはずだ。侍ジャパンの一員としてWBCに出場した中日・高橋宏斗投手（23）だ。3月10日のチェコ戦（東京ドーム）でWBC初先発。4回2/3を2安打無失点、5奪三振の快投を披露した。上昇曲線を描く要因の一つに、前回23年大会の経験がある。「あのレベルの高さの野球を経験することができたのは、自分の中でも本当にプラスになったと思います」2大会連続で最年少選出となった右腕は、20歳